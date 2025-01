Portugal bate máximo histórico de produção de energia renovável

A REN revelou hoje que Portugal bateu recordes na produção de energia renovável na segunda-feira, e que no acumulado dos primeiros 27 dias deste ano o consumo de eletricidade foi abastecido com 72% de energia limpa.

"A produção de energia renovável atingiu um novo máximo histórico em Portugal. Ontem, dia 27 de janeiro, às 19:15, atingiu os 10.845 megawatts (MW), numa altura em que o sistema elétrico português estava exportador em cerca de 2.890 MW", informa a gestora das redes nacionais de energia em comunicado.

O máximo anterior datava de 08 de março de 2024, às 20:00, com a produção de 10.434 MW.

No acumulado dos primeiros 27 dias deste ano, o consumo nacional de eletricidade foi abastecido com 72% de energia renovável, em linha com o registado no ano de 2024 pela mesma altura (cerca de 71%).

De 01 a 27 de janeiro de 2025, o consumo de eletricidade foi abastecido em 34% por energia eólica, 28% por energia hídrica, 5% por energia solar e 5% por biomassa.

Já a produção a gás natural representou 14% do consumo e o saldo importador também 14%, detalha a REN.

"Estes registos confirmam que Portugal tem mantido uma trajetória sustentável na progressiva incorporação de fontes renováveis endógenas, enquanto mantém os objetivos primordiais de segurança de abastecimento e de qualidade de serviço no Sistema Elétrico Nacional", sublinha a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Em 2024 a produção renovável totalizou 36,7 terawatt-hora (TWh), o valor mais elevado de sempre no sistema elétrico nacional, impulsionada pelo crescimento das instalações renováveis e pelas condições globalmente favoráveis verificadas. No conjunto, as renováveis abasteceram 71% do consumo nacional no ano passado.