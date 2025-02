FPF regista novo máximo de praticantes federados

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) regista um novo recorde de 239.168 atletas federados, um número superior ao que fechou a época passada, não estando ainda contabilizados os praticantes de recreação e lazer, anunciou hoje o organismo.

"A Federação Portuguesa de Futebol tem ao dia de hoje um número de praticantes superior aquele que registou no fecho da época 2023/24. Neste momento, são 239.168 praticantes federados, mais 508 do que no final da temporada passada", refere em comunicado.

Segundo a FPF, este número ainda não incluiu os praticantes de recreação e lazer, que apenas são contabilizados no final da época, nem os praticantes de futebol de praia, pois as competições desenrolam-se noutro período da época.

"No setor feminino, regista-se um aumento de 1,5% em relação a 2023/24. O total masculino atual é de 219.802 atletas federados", explica.

Já em relação ao futsal, tem um aumento de 1,7%, com 43.704 praticantes, enquanto o 'walking football' cresce 52%, com 2.183, quando em 2023/24 eram 1.439.

"É nos sub-11 que se regista o maior crescimento na formação. Nesta altura são 34.588 praticantes federados naquele escalão (32.964 no final de 2023/24), assinalando-se também um aumento de 3% nos sub-15 (35.805) e nos sub-17 (30.188)", conclui.