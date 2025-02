Piso molhado obriga a cautelas

Bom dia. Manhã que começa com algum congestionamento nas estradas da Madeira, sobretudo na Via Rápida, neste momento com ambos os sentidos com dificuldades para os condutores que enfrentam estas primeiras horas do dia ao voltante.

O piso está molhado devido à chuva que caiu em parte da madrugada e que, nalguns pontos, continuará a cair, deixando ainda mais em alerta que está a conduzir. Neste momento, no sentido Ribeira Brava - Machico há congestionamento a partir do nó de Câmara de Lobos, podendo ser apenas trânsito intenso, mas muita cautela pois a estrada está molhada.

No sentido oposto, Machico - Ribeira Brava, também congestionamento desde a Cancela até ao nó da Boa Nova, zona também marcada pelo piso molhado.

Conduza com precaução.