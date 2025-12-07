Míssil russo atingiu barragem ucraniana de Pecheneg

As autoridades ucranianas anunciaram hoje que um míssil russo atingiu a barragem do reservatório de Pecheneg, na região nordeste de Kharkiv, o que provocou a suspensão do tráfego rodoviário sobre a infraestrutura.

"Felizmente, não houve vítimas, embora o tráfego sobre a barragem estivesse muito intenso [no momento do ataque], os especialistas estão a estudar a dimensão dos danos", explicou o presidente da câmara do município vizinho, Oleksandr Gusarov, à emissora pública Suspilne.

Mesmo que a barragem tenha sido destruída, não terá um impacto substancial na frente de batalha, garantiu o 16.º Corpo das Forças Armadas da Ucrânia em comunicado, no qual destacou que a infraestrutura é alvo há muito tempo de ataques sistemáticos russos com bombas, drones e mísseis.

"A parte ucraniana está ciente há muito tempo dos riscos potenciais e está preparada para que a barragem sofra danos críticos, foram preparados antecipadamente planos de resposta adequados", afirmou em comunicado.

A estrada que passa por cima da barragem é uma via de abastecimento crucial para a defesa de Vovchansk, cidade que a Rússia assedia há um ano e meio e cuja captura anunciou no dia 1 de dezembro, embora Kiev ainda não a tenha dado oficialmente como perdida.