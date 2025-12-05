‘Do.Outro.Lado.Do.Espelho’ estreia no Teatro Baltazar Dias

O projecto cultural 'Do.Outro.Lado.Do.Espelho', criado no âmbito do Conservatório de Música do Porto, prepara-se para dar um novo passo no seu percurso de descentralização artística, chegando às regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A iniciativa, que promove a circulação de um programa contemporâneo reunindo compositores, escritores e intérpretes de destaque, tem vindo a proporcionar a jovens músicos de escolas fora dos grandes centros urbanos uma experiência de desenvolvimento artístico em contacto directo com profissionais do sector.

Segundo consta, entre os criadores envolvidos estão o compositor Bruno Miguel, bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, o orquestrador Bruno Ferreira, do Royal Conservatory of Antwerp, e o escritor Daniel Jonas, distinguido com o Grande Prémio de Literatura.

A estes juntam-se as cantoras Catarina Valadas e Teresa Sarmento, bem como instrumentistas com percurso internacional, como a harpista Catarina Rebelo, vencedora do Grand Prize Virtuoso International Music Competition no Reino Unido, e o percussionista André Nadais, premiado no 13.º Concurso Nacional de Percussão, em Xangai.

Após várias experiências de impacto nacional, o projecto consolida agora a sua residência e ruma ao arquipélago da Madeira para a sua estreia, marcada para 10 de Dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19 horas.

A apresentação conta com o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal e da Direcção Regional da Cultura, bem como com a participação especial do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, instituição com um papel central no desenvolvimento artístico da região.

A iniciativa culmina num espectáculo concebido para toda a comunidade local, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à criação contemporânea e reforçando a oferta cultural em territórios com menor disponibilidade de produções artísticas, de acordo com o comunicado.