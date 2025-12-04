Costa falou com Zelensky e advertiu líderes da UE de que têm de decidir apoio financeiro

O presidente do Conselho Europeu transmitiu hoje ao líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, o "apoio compreensivo" da União Europeia (UE) à Ucrânia, advertindo os países do bloco de que se avizinha uma reunião importante para decidir a continuidade deste apoio.

"Acabei de conversar com o Presidente [Volodymyr] Zelensky para atualizá-lo dos últimos desenvolvimentos, do lado da UE, estamos firmemente comprometidos com a continuidade do apoio compreensivo à Ucrânia", escreveu António Costa nas redes sociais.

Na mesma publicação, o presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal disse que "nos próximos dias" vai preparar a última cimeira de líderes de 2025, onde "será necessário tomar uma decisão importante para assegurar o financiamento da Ucrânia para 2026 e 2027".

A cimeira está agendada para 18 e 19 de dezembro, quando os líderes dos 27 Estados-membros irão ser chamados a aprovar o modelo de empréstimo para Kiev, com ou sem a utilização dos fundos russos congelados.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).