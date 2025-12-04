Maria José Gomes, presidente da Comissão Regional do Internato Médico, considerou que "foi um sucesso termos apenas 5% de vagas por preencher. Somos o 15.º hospital do país com a taxa de não preenchimento mais baixa”, destacou a responsável.

Tal como faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de hoje, das 40 vagas disponibilizadas para formação médica especializada na Região, foram preenchidas 38, ficando apenas duas por ocupar, uma em Patologia Clínica e outra em Medicina de Urgência e Emergência.

SESARAM sem internos em duas especialidades

Segundo nota emitida hoje pelo IASaúde, no total, 53 jovens médicos participaram na escolha de especialidade na Madeira. Medicina Geral e Familiar foi a área com maior adesão, representando cerca de 26% das escolhas. Seguiram-se Anestesiologia (7,9%) e várias especialidades hospitalares com duas vagas preenchidas cada, entre as quais Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Intensiva, Medicina Interna e Pediatria.



Quando comparado com o ano passado, há uma "melhoria significativa" na taxa de colocação. No ano passado, ficaram 11 vagas por preencher, o equivalente a 22% do total. Este ano, a taxa caiu para 5%. "A nível nacional, cerca de 20% das vagas do Internato Médico 2025 ficaram por preencher, reforçando ainda mais o bom desempenho da Madeira", indica a mesma nota.

Maria José Gomes destaca ainda a atractividade da Região, não só pelas condições formativas, mas também pelo contexto profissional que se tem vindo a afirmar.

