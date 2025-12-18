Santa Cruz aprova orçamento com foco em água, ambiente e habitação

A Assembleia de Santa Cruz aprovou esta quinta-feira o Orçamento Municipal para 2026, no valor de 55 milhões de euros, apenas com os votos favoráveis do JPP. A Coligação PSD/CDS e ainda o PS votaram contra.

A presidente Élia Ascensão apresentou o documento como "um orçamento de viragem" entre uma fase de recuperação financeira e uma de "planeamento e investimento responsável e estrutural, a pensar nas próximas décadas."

O município destaca que a dívida está controlada, usando apenas 32% da capacidade de endividamento, abaixo do limite legal.

Eis alguns dos principais investimentos: Água e saneamento - 5 milhões de euros no combate às perdas de água e expansão das redes; Ambiente - 2,5 milhões para limpeza urbana, incluindo quatro viaturas de grande porte; e Área social - Bolsas de estudo, apoio à infância (947 famílias), pequenas cirurgias e sector agrícola.

A autarca indicou que "o tripé do futuro assenta no investimento, na habitação e na mobilidade".

O orçamento prevê ainda a elaboração do Plano de Mobilidade e da Carta Municipal de Habitação, aproveitando que 2026 será o ano em que o novo PDM permitirá atrair novos investimentos.

Élia Ascensão realça que um orçamento "é um documento de números e de operações financeiras, mas é, sobretudo, um instrumento ao serviço de uma gestão, de um território e de todas as pessoas que o habitam, com os seus sonhos e com o seu trabalho."