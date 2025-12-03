PS aponta a baixa execução orçamental do Governo Regional

Gonçalo Leite Velho fez uma intervenção em que começou por lamentar que, a poucos dias da discussão do Orçamento Regional para 2026, ainda não tenha sido discutida a Conta da Região deste ano.

No entanto, não tem dúvidas de que a execução orçamental será "baixa", como aconteceu nos anos anteriores, embora se registem excedentes orçamentais.

O investimento público, protesta, não responde às necessidades da Região, em todos os sectores, com destaque para a Saúde.

O deputado socialista acusa o governo de incompetência e de se limitar a promessas eleitorais que não cumpre.

Paulo Cafôfo, numa pergunta ao deputado o seu partido, abordou a proposta de 0R2026 que tem cortes de mais de 60 milhões de euros na habitação e de mais de 50 milhões na saúde.

O PS acusa o Governo Regional de ter perdido fundos europeus.