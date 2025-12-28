Incêndios florestais devastam cerca de 2.100 hectares na Patagónia argentina

Dois incêndios florestais já devastaram quase 2.100 hectares na Patagónia argentina, um deles dentro do Parque Nacional Los Alerces, informaram ontem fontes oficiais.

O incêndio que ainda arde em Puerto Café, no Lago Méndez e dentro do Parque Nacional Los Alerces, na província de Chubut, no sul da Argentina, já afetou 340 hectares, de acordo com a Agência Federal de Emergências daquele país, citada pela agência espanhola EFE.

Equipas da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) e do parque nacional estão a trabalhar no local.

Um outro incêndio, agora controlado, arde em Monte Bagual, na província de Río Negro, no sul do país, onde 1.750 hectares foram queimados.

Segundo um comunicado do governo de Río Negro, o incêndio em Monte Bagual começou na última terça-feira devido a "negligência" humana.

Produtores rurais da região fizeram queixa-crime referente ao incêndio, que terá tido origem numa exploração agropecuária localizada nas margens do Rio Negro, devido à queima não autorizada de pastagens.

Devido ao vento, as chamas e as cinzas atravessaram o rio e chegaram às ilhas adjacentes, dispersando-se rapidamente em diferentes direções.

O incêndio devastou bosques naturais, campos cultivados, cercas, currais, ferramentas, linhas elétricas de alta tensão, florestas nativas e a vida selvagem.

"Representou também um risco direto para a saúde e para a vida dos moradores de Guardia Mitre e das áreas rurais vizinhas", afirmou o governo provincial.