Investimento de 700 mil euros reforça protecção e meios de combate a incêndios na Região

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, presidiu, hoje, à cerimónia de distribuição de Equipamentos de Protecção Individual (EPI) às Associações Humanitárias de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e às Brigadas Helitransportadas.

A iniciativa decorreu no Serviço Regional de Protecção Civil e simbolizou um investimento estratégico na protecção dos operacionais e no reforço da capacidade de resposta ao combate a incêndios na Região.

Foram entregues, no total, 620 conjuntos completos de EPI, correspondendo a um investimento de aproximadamente 700 mil euros, co-financiado pelo Fundo de Coesão Europeu. Cada kit é composto por fato de protecção, botas, cogula, luvas e capacete, assegurando elevados níveis de segurança aos bombeiros da Madeira e do Porto Santo no desempenho das suas funções.

Além do reforço da protecção individual, a cerimónia ficou marcada pela apresentação de três novos equipamentos destinados ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR): um robô florestal, um kit de combate a incêndios para articulação com meios aéreos e um drone que vem reforçar a unidade de sistemas aéreos não tripulados do Comando Regional de Operações de Socorro. Estes equipamentos representam um investimento superior a 212 mil euros por parte do Serviço Regional de Protecção Civil.

Na ocasião, Micaela Freitas, salientou o carácter estratégico deste investimento, destacando que a principal prioridade é garantir a segurança de quem protege a população.

É fundamental transmitirmos aos homens e mulheres que estão na linha da frente que o Governo Regional assegura os equipamentos necessários para que estejam devidamente protegidos quando avançam no terreno Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil

A titular da pasta fez ainda questão de realçar o trabalho administrativo desenvolvido para tornar possível este apoio, referindo que o investimento, financiado através do Fundo de Coesão Europeu, “resulta de um esforço significativo da equipa governativa para dotar as várias Associações Humanitárias e as Brigadas Helitransportadas de recursos que representam uma grande mais-valia.”