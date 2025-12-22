FC Porto segura liderança destacada com vitória folgada em Alverca

O FC Porto, com dois golos de Borja Sainz, venceu hoje folgadamente em Alverca 3-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, prova que lidera provisoriamente, com oito pontos de avanço para o segundo.

Os 'dragões', que somaram a sétima vitória consecutiva e cederam apenas um empate nas 15 jornadas disputadas, na receção ao Benfica (0-0), chegaram ao intervalo já em vantagem, após o jogador espanhol ter anotado o seu primeiro tento, aos 29 minutos, tendo apontado o 'bis' aos 69, já depois de o argentino Alan Varela ter feito o 2-0, aos 57, perante um Alverca que somou a segunda derrota consecutiva.

Com este triunfo, o FC Porto manteve o primeiro lugar destacado, agora com 43 pontos, mais oito do que o Sporting, segundo classificado e que na terça-feira encerra a jornada em casa do Vitória de Guimarães, enquanto os ribatejanos estão no 11.º lugar, com os mesmos 17 pontos de Rio Ave (10.º) e Estoril Praia (nono).