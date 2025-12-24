 DNOTICIAS.PT
Presidente da Assembleia faz votos de "serenidade, gratidão e confiança no futuro"

A presidente da Assembleia Legislativa Regional, Rubina Leal, partilhou ontem, um vídeo na página Parlamento Mais Perto, com a sua mensagem de Natal para os madeirenses.

Uma mensagem que evoca os valores essenciais desta época: "a solidariedade, a paz, a partilha, a proximidade, a estabilidade e o espírito de comunidade — que nos unem enquanto povo e reforçam o sentido de responsabilidade colectiva".

Que este Natal seja vivido com serenidade, gratidão e confiança no futuro, junto de quem mais importa. A todos os madeirenses e porto-santenses, votos de um Santo e Feliz Natal  Rubina Leal,  presidente da Assembleia Legislativa da Madeira
