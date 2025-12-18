Trump insiste que não precisa do Congresso para atacar cartéis de droga

O Presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu hoje que não precisa de autorização do Congresso para bombardear alvos relacionados com tráfico de droga em território venezuelano, admitindo porém partilhar previamente informações com os representantes.

"Não me importava de lhes dizer [ao Congresso], mas não é grande coisa. Não preciso de dizer", disse Trump num evento na Casa Branca, quando questionado pelos jornalistas.

A declaração do líder norte-americano surge numa fase de pressão de Washington sobre o executivo venezuelano de Nicolás Maduro, que se encontra sob aviso de que os Estados Unidos iriam em breve iniciar ataques contra alvos terrestres.

Na terça-feira, Trump anunciou nas redes sociais que Washington bloquearia a entrada ou saída de todos os petroleiros sancionados da Venezuela e acusou o Governo de Caracas de roubar campos petrolíferos e ativos norte-americanos, numa alusão às expropriações realizadas durante os mandatos de Hugo Chávez.

Desde o verão, Trump ordenou um grande destacamento militar para as Caraíbas com o objetivo de deter o narcotráfico, que também acusa Caracas de estimular, e desde setembro as forças norte-americanas bombardearam mais de duas dezenas de supostos barcos de narcotraficantes, resultando na morte de cerca de 100 pessoas.

A declaração de hoje do Presidente norte-americano surge dois dias depois da publicação de uma entrevista com a sua chefe de gabinete, Susie Wiles, na qual admitiu que um destacamento militar em solo venezuelano significaria guerra e precisaria da aprovação do Congresso.