Wall Street abre misto após Natal e dados do PIB

A bolsa de valores de Nova Iorque abriu hoje em terreno misto, depois de ter fechado para o Natal e com o impulso de dados sobre o crescimento da economia dos EUA.

Pelas 14:50 em Lisboa, o Dow Jones recuava 0,05% para 47.706,10 pontos, e o S&P500 avançava 0,13% para 6.941,22 pontos.

Já o índice tecnológico Nasdaq subia 0,06% para 23.627,95 pontos.

Wall Street esteve fechado na quinta-feira devido ao feriado de Natal, tendo encerrado a sessão de quarta-feira, que foi mais curta, em alta, com o índice S&P 500 a atingir um novo recorde intradiário.

Nas últimas sessões, os índices foram impulsionados pela subida das ações de tecnologia e pela notícia de que a economia dos EUA cresceu 1,1% no terceiro trimestre em cadeia.

Os analistas também esperam ganhos nas bolsas no final do ano, antecipando uma tendência positiva que costuma ocorrer entre os últimos cinco dias de negociação e os dois primeiros do ano novo, de acordo com a CNBC.