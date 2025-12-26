Autoridade da Concorrência decide investigar aprofundadamente compra da Remolcanosa pelo grupo Boluda

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu passar a "investigação aprofundada" a compra da Remolcanosa Portugal, Serviços Marítimos pelo grupo espanhol de serviços de reboque marítimo Boluda porque a operação "suscita sérias dúvidas".

A decisão, tomada em 23 de dezembro, acontece "uma vez que a operação de concentração notificada suscita sérias dúvidas, à luz dos elementos recolhidos, e em atenção aos critérios definidos (...) quanto à sua compatibilidade com o critério estabelecido (...), no que respeita ao mercado relevante identificado".

Em 01 de agosto, o grupo espanhol de serviços de reboque marítimo Boluda tinha notificado a AdC acerca da aquisição do controlo exclusivo da Remolcanosa Portugal -- Serviços Marítimos, segundo uma nota publicada no 'site' da entidade.

"A operação de concentração consiste na aquisição, pela BT Luxembourg II, S.À R.L, integrada no Grupo Boluda, do controlo exclusivo da Remolcanosa Portugal -- Serviços Marítimos, S.A. e respetivas subsidiárias", indicou a AdC.

O grupo Boluda explica que opera a nível internacional na prestação de serviços de reboque marítimo, no transporte marítimo e terrestre, bem como na logística portuária, sendo que em Portugal está ativo na "prestação de serviços de reboque marítimo no Terminal PSA do Porto de Sines, no transporte regular de contentores com escala no porto de Leixões e no porto de Setúbal, bem como na prestação de serviços de amarração no Terminal PSA no Porto de Sines".

Já a Remolcanosa é uma empresa portuguesa que opera na área dos serviços de reboque marítimo, com presença nos portos de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Portimão.

Além disso, atua na prestação de serviços de reboque oceânico, "abrangendo operações em alto-mar, salvamento marítimo e serviços de amarração" e presta, ainda, serviços de mergulho profissional e de reparação naval.

As suas subsidiárias são as empresas Reboport -- Sociedade Portuguesa de Reboques Marítimos, S.A., Tinita -- Transportes e Reboques Marítimos, S.A., Multisub -- Serviços de Mergulho Profissional, S.A., Rebonave -- Reboques e Assistência Naval, S.A., e Gironave -- Indústrias Metalomecânicas, Lda., detalhou a AdC.