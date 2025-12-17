Benfica procura eliminar Farense para marcar possível clássico com FC Porto

O Benfica vai tentar hoje ultrapassar o secundário Farense, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, e marcar duelo com o FC Porto, caso este siga igualmente para os 'quartos'.

O eventual clássico na próxima fase entre 'águias', recordistas de troféus (26), e 'dragões', que venceram três das quatro últimas edições da prova, será disputado no Estádio do Dragão, embora tenham ambos de confirmar o favoritismo frente a algarvios e Famalicão, respetivamente.

Numa eliminatória da prova 'rainha' em que os árbitros vão usar câmaras corporais, denominadas 'bodycams', pela primeira vez nas competições nacionais, a título experimental, o Benfica é o primeiro dos três 'grandes' a entrar em campo e, mais uma vez, evitou confrontos com equipas do escalão principal.

Depois de ter ultrapassado o secundário Desportivo de Chaves e o Atlético, da Liga 3, ambos por 2-0, a equipa comandada por José Mourinho vai tentar dar continuidade à boa fase que atravessa na época (cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos), a partir das 20:45, na visita ao Farense, oitavo posicionado da II Liga.

As 'águias' vão ter pela frente um opoente que só afastou equipas de escalões inferiores - Vidago (2-0), Marco (3-0) e Silves (5-1) -- e tem como melhor resultado a presença na final de 1989/90, perdida após a realização de uma finalíssima para o Estrela da Amadora.

Mais cedo, pelas 14:00, entra em campo o Vila Meã, único sobrevivente do Campeonato de Portugal, para receber a União de Leiria, da II Liga, à mesma hora do duelo Lusitano de Évora-Fafe, dois emblemas da Liga 3, enquanto o Casa Pia será o anfitrião do secundário Torreense, a partir das 18:30.

Na quinta-feira, o Sporting prossegue a defesa do troféu, no terreno dos açorianos do Santa Clara, o mesmo emblema que afastou nos 'oitavos' na temporada passada (triunfo por 2-1, após prolongamento, mas no Estádio José Alvalade).

Programa dos oitavos de final:

- Quarta-feira, 17 dez:

Lusitano de Évora (L3) - Fafe (L3), 14:00.

Vila Meã (CP) - União de Leiria (L2), 14:00

Casa Pia (I) - Torreense (II), 18:30

Vitória de Guimarães (I) - AVS (I), 20:00

Farense (II) - Benfica (l), 20:45

- Quinta-feira, 18 dez:

Santa Clara (I) - Sporting (I), 17:45 (18:45 em Lisboa)

FC Porto (I) - Famalicão (I), 20:45

- Terça-feira, 23 dez:

Caldas (L3) - Sporting de Braga (I), 18:45

Notas: I: I Liga; II: II Liga; L3: Liga 3; CP: Campeonato de Portugal.