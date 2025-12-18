Costa diz que cimeira só terminará com decisão sobre financiamento à Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu assegurou que a reunião só acabará com uma decisão sobre o financiamento à Ucrânia para os próximos dois anos e defendeu a proposta de utilização dos recursos russos imobilizados nos países da União Europeia (UE).

"Vai ser um Conselho [Europeu] árduo [...], posso assegurar-lhes que não sairemos sem uma decisão" sobre o financiamento à Ucrânia, disse António Costa, à entrada para a última reunião do Conselho Europeu de 2025, em Bruxelas.

O ex-primeiro-ministro de Portugal insistiu que é necessário "assegurar as necessidades de financiamento da Ucrânia em 2026 e 2027" e apontou a proposta da Comissão Europeia -- de utilizar os ativos russos congelados nos países da UE -- como a solução mais credível para o fazer.

"Estamos a trabalhar muito bem, vamos continuar a fazê-lo hoje e, se necessário, amanhã, mas não sairemos daqui sem uma solução", insistiu o presidente do Conselho Europeu, em funções há um ano.

Aos jornalistas portugueses, António Costa acrescentou que também quer abordar o alargamento da UE a outros países, considerando que é o "investimento geopolítico mas importante" que o bloco político-económico europeu pode fazer.