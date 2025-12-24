Von der Leyen diz que liberdade de expressão é base da democracia europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, considerou hoje que a liberdade de expressão é a base da democracia europeia, depois de os Estados Unidos aplicarem sanções contra cinco personalidades europeias.

"A liberdade de expressão é o pilar da nossa forte e vibrante democracia europeia. Estamos orgulhosos dela. Vamos protegê-la. Porque a Comissão Europeia é a guardiã dos nossos valores", escreveu Ursula Von der Leyen na rede social X.

A reação da presidente da Comissão Europeia surge na sequência do anúncio feito hoje pelos Estados Unidos das América de proibir a entrada de cinco cidadãos europeus no país, acusando-os de censura nas redes sociais.

Entre as figuras alvo de sanções está o ex-comissário europeu francês Thierry Breton, estando todos proibidos de entrar nos EUA, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O Departamento de Estado norte-americano justificou as sanções sublinhando que as suas ações equivalem a censura em detrimento dos interesses norte-americanos.

"Durante demasiado tempo, os ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir as plataformas americanas a punir pontos de vista americanos a que se opõem. A administração Trump não tolerará mais estes atos flagrantes de censura extraterritorial", frisou o secretário de Estado, Marco Rubio, numa nota na rede social X.

O chefe da diplomacia norte-americana garantiu ainda que os EUA estão "prontos e dispostos a expandir esta lista se outros não mudarem de posição".

Thierry Breton desempenhou as funções de Comissário Europeu para o Mercado Interno de 2019 a 2024, com amplas responsabilidades, particularmente em assuntos digitais e industriais.

Entre os sancionados estão representantes de organizações não-governamentais (ONG) que combatem a desinformação 'online' e o discurso de ódio, entre os quais Imran Ahmed, Clare Melford, Anna-Lena von Hodenberg, fundadora da ONG alemã HateAid, e Josephine Ballon, também da mesma organização.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está a liderar uma grande ofensiva contra as normas tecnológicas da União Europeia (UE) que impõem obrigações às plataformas, particularmente no que diz respeito à denúncia de conteúdos problemáticos, que os Estados Unidos consideram censura.