Discussão sobre quem foi responsável pela crise política

Carlos Silva (JPP) reagiu ao discurso de José Manuel Rodrigues, em que afirmou que a crise política que levou a eleições antecipadas provocou atrasos nos apoios è economia. Quem provocou a crise, afirmou, foi quem "teve o ministério público e a Polícia Judiciária em casa", numa referência aos casos que envolveram membros do governo.

O secretário regional de Economia respondeu, afirmando que quem provocou a queda do Governo Regional e a realização de eleições antecipadas foi a oposição, numa moção de censura promovida "pela extrema-direita e apoiada pelo PS e pelo JPP". "Entendam-se sobre quem foi responsável", sugeriu.