Pernoitas de cruzeiros disparam e impulsionam economia. O número de navios que fizeram ‘overnight’ na Região, nos primeiros 10 meses do ano, aumentou 6% face a 2024 * Madeira pede ajuda à República para desbloquear impasse no porto de Leixões. Associação dos Transitários afirma que ‘caos’ prejudica regiões autónomas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Cheiras, cantigas e sabores para lembrar à 'Festa'. Milhares cumprem tradição na Noite do Mercado * Tangeria foi a fruta mais procurada, além dos legumes, flores e ramagens.

'Amar o Lar' aquece o coração de dezenas de crianças. Centenas de voluntários de projecto solidário mobilizam-se para garantir Natal a famílias carenciadas.

Fique também a saber que Madeira garante pela 1.ª vez presença no Dia Mundial da Criatividade.

E, por fim, Ex-autarca da Sé nomeado para gabinete da secretária da Saúde.

