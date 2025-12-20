Mais 14,6% de cidadãos não europeus expulsos saíram da UE no 3.º trimestre

O número de cidadãos de países terceiros que abandonaram a União Europeia (UE) após uma ordem de expulsão aumentou 14,6% no terceiro trimestre para os 34.155, face ao período homólogo, divulgou hoje o Eurostat.

O serviço europeu de estatísticas indicou que o número de pessoas de países fora da UE que receberam ordem de expulsão subiu 2,7% para os 111.440.

Relativamente ao trimestre anterior, o número de ordens de saída diminuiu 0,9% entre julho e setembro, enquanto o número de regressos a países terceiros aumentou 5,0%.

No terceiro trimestre, entre os cidadãos não comunitários que receberam ordens para abandonar um país da UE, a maioria era de nacionalidade argelina (12.325), seguida pela marroquina (6.670) e pela turca (6.350).

Relativamente aos que regressaram a países terceiros, a maioria era cidadã da Turquia (3.625), seguindo-se a Geórgia (2.835) e a Albânia (2.055).

Entre os Estados-membros, os números mais elevados de cidadãos de fora da UE com ordem de saída foram registados em França (33.760), na Alemanha (12.510) e na Grécia (10.175).

A Alemanha (7.190), a França (3.760) e Chipre (3.000) apresentaram os números mais elevados de pessoas que regressaram a países terceiros.