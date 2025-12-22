Zelensky disse estarem prontas bases do plano de paz discutido com EUA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou hoje que o conjunto base de documentos que integra a proposta de paz elaborada em conjunto por Kiev e pelos Estados Unidos está concluído e assenta num plano com 20 pontos.

"O plano existe. Há garantias de segurança entre nós, a União Europeia (UE) e os Estados Unidos --- um documento-quadro", esclareceu Zelensky num encontro com responsáveis do serviço diplomático.

O chefe de Estado precisou que existe ainda um documento separado entre a Ucrânia e os Estados Unidos com garantias de segurança, que terá de ser apreciado pelo Congresso norte-americano, incluindo os seus anexos.

Zelensky reconheceu que o plano "provavelmente não é perfeito em todos os aspetos" e que um acordo de paz implicará concessões, mas considerou que o envolvimento direto de Washington nas versões preliminares indica que as partes estão "muito perto de um resultado concreto".

O Presidente ucraniano informou também que a delegação de Kiev que esteve em Miami para negociações com representantes da Casa Branca regressa hoje à capital ucraniana.

"Os americanos ficaram para negociar com os representantes russos. Vão falar. E depois receberemos todas as informações deles, e eles de nós", resumiu Zelensky.

Do lado russo, o porta-voz do Kremlin informou que o enviado russo, Kirill Dmitriev, regressa hoje a Moscovo para informar o Presidente Vladimir Putin sobre os resultados das conversações realizadas no fim de semana em Miami para uma solução pacífica do conflito na Ucrânia.