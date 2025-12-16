Debate na especialidade termina e só JPP e PS esgotaram tempo de intervenção

Dois dias de debate na especialidade da proposta de Orçamento Regional para 2026 terminaram na noite desta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira, tendo apenas o JPP e o PS esgotado o tempo disponível para intervir e colocar questões aos vários secretários regionais.

Sara Madalena (CDS) ficou com 21 minutos por utilizar, o Chega com 20 minutos, o Governo Regional com sete minutos, o PSD com 4 minutos e Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) com 36 segundos.

A votação da proposta do Orçamento decorre amanhã à tarde.