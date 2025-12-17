PSD diz que arquivamento do caso Spinumviva confirma decisão do país nas eleições

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse hoje que o arquivamento da averiguação preventiva à Spinumviva confirma a escolha do "país real" nas últimas legislativas, acrescentando que o primeiro-ministro é sério e "à prova de bala".

"Eu encaro esta decisão do Ministério Público com total naturalidade. Creio que saberão, que nós nunca tivemos dúvidas, que Portugal tinha um primeiro-ministro sério. Usei a expressão várias vezes que aqui quero repetir: um primeiro-ministro à prova de bala. Um primeiro-ministro que é um homem como qualquer portuguesa ou qualquer português que nos está a ouvir", afirmou.

Hugo Soares falava aos jornalistas, no parlamento, sobre o arquivamento da averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que foi hoje anunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O líder da bancada do PSD defendeu que, mais do que a demora da decisão, o importante é que a "Justiça funcione em todas as circunstâncias" e que esta decisão do Ministério Público revela "um afastamento cada vez maior entre o país real", que deu a vitória à AD nas últimas legislativas, e "o país político-partidário".

"O país real demonstrou nas eleições que não tinha dúvidas sobre o caráter, sobre a idoneidade, sobre a seriedade e sobre o projeto político de Luís Montenegro. Foi isso que esteve em causa nas últimas eleições legislativas. E hoje a Justiça, que fez o seu trabalho, atesta precisamente aquilo que o país real já tinha dito.