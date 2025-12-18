Linha Reindustrializar com dotação de 41,4 milhões de euros e candidaturas até 30 de Janeiro

O aviso para a Linha Reindustrializar, enquadrada no Sistema de Incentivos 'Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade' (IFIC), abriu hoje e tem as candidaturas a decorrer até ao dia 30 de Janeiro. Trata-se de um apoio inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), direccionado às empresas da Região Autónoma da Madeira.

Esta linha abrange duas prioridades de Projectos, investimento em Inovação Produtiva e Investimento em Investigação e Desenvolvimento. De acordo com nota à imprensa, os beneficiários dos apoios são sociedades comerciais ou empresários em nome individual. São apoiadas as operações inseridas em qualquer actividade económica.

A tutela dá ainda conta de que a operação deverá apresentar investimento mínimo de 250 mil euros e máximo de 25 milhões de euros e tem como âmbito da aplicação geográfica a Região, sendo que o incentivo é calculado aplicando às despesas elegíveis: "50% para as grandes empresas; 60% para Médias empresas; 70% para as micro e pequenas empresas. Em complemento ao financiamento do presente instrumento, pode ainda ser atribuído um financiamento reembolsável a 100%, destinado a financiar as despesas não elegíveis e necessidades de fundo de maneio, calculado sobre o investimento total do projeto, atribuído no âmbito das linhas de crédito garantidas ao abrigo dos programas suportados por fundos do PRR e implementados pelo Banco Português de Fomento (BPF), sendo as respetivas condições negociadas com instituições de crédito protocoladas".

As candidaturas são apresentadas sob a forma de candidaturas individuais, através da submissão do formulário electrónico no SIGA-BF (Sistema de Informação Geral de Apoios do Beneficiário Final da EMRP).

Segundo o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, esta medida representa um passo decisivo no reforço da competitividade do tecido empresarial da Região, criando condições para mais investimento, maior capacidade de inovação e investigação e geração de valor.