Marítimo empata com Benfica B e mantém liderança da II Liga

Foto Rui Silva/ASPRESS
O Marítimo empatou esta tarde, com o Benfica B, por 1-1 em jogo da 14.ª jornada, e mantém a liderança da II Liga.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 37 minutos, por intermédio de Martín Tejón. Simo recuperou a bola no meio-campo ofensivo, antes de tirar um adversário do caminho e isolar Tejón na esquerda da área, que se desmarcou e picou a bola por cima do guardião encarnado.

A resposta do Benfica foi quase imediata e marcou quatro minutos depois, através de Joshua Wynder. Prioste bateu o livre para a grande área e o central saltou para alto para cabecear para o fundo das redes.

Com este resultado, o Marítimo soma 30 pontos e mantém a liderança da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 21 de Dezembro, o conjunto insular viaja ao Norte do país para defrontar o Leixões.

Confira os golos desta partida:

1-0 - Marítimo, Martín Tejón (37')

1-1 - Benfica B, Joshua Wynder (41')

