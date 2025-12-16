Ventura diz que declarações do ministro da Educação foram infelizes

O presidente do Chega, André Ventura, classificou hoje como "muito infeliz" as afirmações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que associou a degradação de residências universitárias a alunos com menores rendimentos.

"Eu quero aqui pôr a hipótese, porque eu não ouvi as declarações mesmo em direto, portanto eu ponho a hipótese de não ter sido isso ou essa a intenção, mas de facto foram declarações absolutamente lamentáveis, que espero que não se repitam e que mereçam do primeiro-ministro também o reparo de que o ministro da Educação não pode ofender aqueles que, tendo menos recursos, estão a estudar", declarou André Ventura.

O líder do Chega falava aos jornalistas, na Madeira, à entrada para um jantar-comício com mais de 400 simpatizantes e militantes, que decorre num restaurante do concelho de Câmara de Lobos, no âmbito da sua candidatura presidencial.

Ventura, que fará um discurso no final do jantar, disse que o Governo devia valorizar os estudantes em vez de atacá-los: "É isso que temos de incentivar, não é ao contrário. Foi uma declaração muito, muito infeliz".

"Nós precisamos é de mais residências universitárias", reforçou, apontando que é importante que quem tem menos recursos "possa ter a oportunidade de estudar para poder subir no elevador social".

O ministro da Educação defendeu hoje que as residências públicas devem ter alunos de vários estratos sociais, caso contrário, dando prioridade aos bolseiros, irão degradar-se mais rapidamente.

Horas depois, Fernando Alexandre considerou, em declarações à RTP Notícias, "totalmente falso" que tenha defendido que os alunos mais carenciados são responsáveis pela degradação das residências universitárias.

"Isso é totalmente falso. O que eu disse é que, quando tenho um serviço público que é usado apenas por pessoas que não têm voz, que são de rendimentos mais baixos, por razões de gestão, o serviço se degrada", referiu Fernando Alexandre.