Zelensky avisa que se Kiev for derrotada, Rússia atacará Polónia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou hoje que, se a Ucrânia for derrotada na guerra, a Rússia "atacará inevitavelmente" a vizinha Polónia.

"Sem a independência da Ucrânia, do nosso Estado, Moscovo virá inevitavelmente para aqui [para a Polónia] e para mais longe na Europa", afirmou Zelensky, numa conferência de imprensa realizada em Varsóvia com o seu homólogo polaco, Karol Nawrocki.

O Presidente ucraniano está hoje na Polónia para o seu primeiro encontro com o Presidente polaco, o nacionalista Karol Nawrocki, conhecido pela sua postura crítica em relação a Kiev.

Apesar de a Polónia ter sido o país que mais refugiados ucranianos acolheu desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram preciso quatro meses desde que o Presidente polaco tomou posse para que os dois chefes de Estados se encontrassem, tendo Nawrocki recusado pelo menos três convites para visitar Kiev, segundo a imprensa local.

Nawrocki, um admirador do Presidente norte-americano, Donald Trump, critica a Ucrânia por não considerar a Polónia um parceiro em pé de igualdade, mas antes um interlocutor marginal, um argumento frequentemente repetido pela extrema-direita polaca.

Esta não é a primeira vez que Zelensky lança um alerta sobre a possibilidade de a Polónia ser atacada pela Rússia.

Em setembro, quando foram detetados drones russos no espaço aéreo polaco, o Presidente ucraniano alertou para o "precedente extremamente perigoso para a Europa" e disse que não se tratou de um incidente isolado.

Na altura, Zelensky considerou que Moscovo ultrapassa sempre os "limites do possível" e, se não receber uma resposta forte, disse, passa para o próximo nível, agravando a situação.