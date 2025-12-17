Ventura desafia primeiro-ministro a esclarecer "questões relevantes"

O líder do Chega desafiou hoje o primeiro-ministro a esclarecer as "questões relevantes" que foram levantadas nos últimos meses, considerando que Luís Montenegro tem mais espaço para o fazer após o arquivamento da averiguação preventiva à Spinumviva.

"É importante perceber se há ou se continuam explicações por dar, não obstante, no entendimento do Ministério Público, não haver aqui alguma dimensão criminal que deva ser prosseguida", declarou André Ventura à chegada ao jantar do Grupo Parlamentar do Chega, na Assembleia da República.

O também candidato presidencial defendeu que "há várias questões que foram levantadas e que o primeiro-ministro ainda não deu esclarecimento".

"Não podemos desconsiderar, nem dizer que esta decisão do Ministério Público não tem nenhum impacto. Claro que tem impacto. Por outro lado, há questões que se levantaram durante os últimos meses e que são relevantes política, social e algumas até juridicamente de compreender como é que aconteceram ou não", insistiu.

André Ventura apontou como exemplo a questão de Luís Montenegro "estar a receber dinheiro enquanto é primeiro-ministro, em empresas, independente agora do tipo de empresas e da tipologia das empresas".

"O primeiro-ministro tem agora, se calhar, até mais espaço, uma vez que já não tem o condicionamento judicial - se isto acabar por aqui, não sabemos se vai acabar ou não -, para ele próprio dar as explicações que ainda não deu", sustentou.

A averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro, foi arquivada na terça-feira, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Numa nota publicada no 'site' do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o Ministério Público justifica o arquivamento com o facto de não ter existido "notícia da prática de ilícito criminal".

Montenegro congratulou-se hoje com o arquivamento da averiguação preventiva ao caso Spinumviva, mas criticou o "autêntico inquérito criminal" a que foi submetido.