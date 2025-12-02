Dançando com a Diferença dá início aos trabalhos do projecto 'Arte Mágica'

A Companhia Dançando com a Diferença deu início, hoje, a um novo processo de trabalho com o artista e curador Luís Guerra, no estúdio da Dançando com a Diferença. Trata-se do projecto 'Arte Mágica', com a colaboração dos Estúdios Victor Córdon, em Lisboa.

Segundo explica nota à imprensa, este projecto de “Arte Bruta” é o termo tradicionalmente usado para descrever obras criadas por pessoas com condições psicológicas divergentes. No ciclo 'Arte Mágica', "esta designação ressignificada para valorizar o poder criativo singular dos intérpretes da Dançando com a Diferença, numa iniciativa dos Estúdios Victor Córdon".

A “Arte Mágica”, tal como concebida neste projecto, "valoriza a expressão totalmente autoral de cada artista. Para garantir a autenticidade das obras, o curador irá observar presencialmente os processos criativos, incluindo eventuais deslocações à Madeira, e nenhuma intervenção externa será permitida, nem da própria companhia. Cada decisão estética — cores, formas ou composição — pertence integralmente aos intérpretes, de forma a preservar o carácter genuíno da criação".