Suspeito de tráfico de droga detido em Lisboa

A Polícia Judiciária, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, desenvolveu uma operação policial em Lisboa, na qual foi detido um homem de 27 anos, fortemente indiciado pelos crimes de tráfico de estupefacientes e de detenção de arma proibida.

Segundo revela a PJ, diligências de investigação, ocorridas num alojamento local, onde o suspeito residia, permitiram apreender uma arma de fogo de pequeno calibre, carregada, bem como diferentes tipos de produto estupefaciente já fraccionado e preparado para venda e ainda uma quantia significativa em numerário, compatível com a actividade de tráfico.

A investigação apurou que o suspeito fazia uso rotativo de alojamentos com o objectivo de dificultar a vigilância policial.

O detido, com um vasto registo criminal por tráfico de estupefacientes, encontrava-se a cumprir pena suspensa pela prática deste crime, tendo já no passado cumprido pena efectiva. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.