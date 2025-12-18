Piscinas da Ribeira Brava assinalam 17.º aniversário com lançamento oficial de página electrónica

As Piscinas da Ribeira Brava, geridas pela Ponta Oeste, assinalaram o seu 17.º aniversário com uma celebração entre colaboradores e utentes e a apresentação do novo website piscinasdaribeirabrava.com.

A presidente do Conselho de Administração da Ponta Oeste, Élia Ribeiro, destacou a importância desta data: "Assinalar os 17 anos das Piscinas da Ribeira Brava é celebrar a confiança da população e o trabalho diário da equipa. Este é um espaço que tem contribuído de forma expressiva para o bem-estar de todos, ao disponibilizar condições excecionais para a prática desportiva e promover hábitos de vida saudáveis. A apresentação do novo website é um passo natural no caminho da modernização do empreendimento, ao procurar reforçar a proximidade com os nossos utentes e garantir um acesso mais simples, rápido e organizado à informação."

A nova plataforma digital centraliza informações sobre serviços, horários, tarifários, cartões de utilizador frequente, perguntas frequentes e regulamento de utilização, com foco na acessibilidade e usabilidade.

O empreendimento dispõe de uma piscina de 25 metros, tanque de aprendizagem, ginásio equipado e balneários.