Guterres "horrorizado" com ataque em Sydney contra comunidade judaica

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje o ataque ocorrido em Sydney contra a comunidade judaica, que provocou 12 mortos e 29 feridos.

"Estou horrorizado e condeno o atroz ataque mortal perpetrado hoje contra famílias judaicas reunidas em Sydney para celebrar o Hanukkah", escreveu Guterres, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Hoje, na praia de Bondi, Sydney, durante a celebração da festa judaica do Hanukkah, dois homens abriram fogo contra uma multidão causando 12 mortos e 29 feridos, segundo as autoridades australianas, que tratam o caso como um "ato terrorista".

"O meu coração está com a comunidade judaica de todo o mundo neste primeiro dia de Hanukkah, uma festa que celebra o milagre da paz e da luz que vence a escuridão", acrescentou o secretário-geral da ONU.

As autoridades australianas condenaram o "ataque terrorista" e garantiram que tinha como "alvo" a "comunidade judaica".

"Este ataque foi concebido para atingir a comunidade judaica de Sydney no primeiro dia do Hanukkah. O que deveria ser uma noite de paz e celebração foi destruído por um ataque maligno e horrível", declarou o chefe do Governo de Nova Gales do Sul --- onde se situa Sydney ---, Christopher Minns, em conferência de imprensa.

Mortes em tiroteios em massa são extremamente raras na Austrália. Um massacre em 1996 na cidade de Port Arthur, na Tasmânia, onde um atirador solitário matou 35 pessoas, levou o governo a endurecer drasticamente as leis sobre armas e tornou muito mais difícil para os australianos adquirirem armas de fogo.