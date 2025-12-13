Abranda a vacinação contra a gripe

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 13 de Dezembro, dá conta que o número de inoculações caiu para menos de metade na última semana e foi o mais baixo desde o início da campanha. No hospital, sobem os casos de gripe A e o risco de contágio aumenta com o tempo frio.

Nobel da Paz renova esperança

Fique a saber que madeirenses e lusovenezuelanos regressam de Oslo convictos de que o regime de Maduro está por um fio.

‘Emília’ já deixou 15 mil em terra

Mau tempo cancelou ontem 76 voos. Sem ligações aéreas e marítimas, Porto Santo está ainda mais isolado.

Morreram mais 235 pessoas e nasceram menos 76 bebés

Revelamos também que o excesso de mortalidade atingiu os 11,3% nos primeiros nove meses do ano.

Escolas ganham kits de ciências experimentais

Destaque ainda para o investimento de 200 mil euros do Governo Regional em projecto para 58 escolas públicas.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.