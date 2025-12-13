Europeus pedem "garantias de segurança" aos americanos antes de quaisquer concessões territoriais

Os europeus e os ucranianos estão a pedir aos americanos que lhes deem "garantias de segurança" antes de qualquer negociação com a Rússia sobre questões territoriais, afirmou ontem à noite a presidência francesa.

"As expectativas dos europeus em relação aos americanos (...) podem assemelhar-se ao que se chama um pouco facilmente de uma espécie de 'artigo cinco' (como na NATO, n.d.r.), ou seja, uma garantia americana para aqueles que participam na coligação de voluntários", salientou um conselheiro do presidente francês.

"É necessário ter plena visibilidade sobre as garantias de segurança que os europeus e os americanos podem dar aos ucranianos antes de qualquer ajustamento nas questões territoriais controversas" com a Rússia, acrescentou.

Os ucranianos não fizeram "nenhum acordo" territorial e "não o contemplam hoje", insistiu esta noite a presidência francesa, após declarações à imprensa que deixavam entender que estavam abertos à desmilitarização de territórios que ainda controlam e que os russos reclamam.

"Os ucranianos não fizeram nenhum acordo sobre os territórios, não contemplam hoje qualquer acordo sobre os territórios, não contemplam uma ZDM (zona desmilitarizada)", insistiu um assessor do presidente francês Emmanuel Macron.