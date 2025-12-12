A Madeira Parques Empresariais (MPE) e a ACIF-CCIM organizaram esta sexta-feira, 12 de Dezembro, uma sessão de esclarecimento sobre o projecto 'Aceleradora de Comércio Digital da Região'.

A iniciativa visa apoiar as empresas na transformação digital e está vocacionado para as pequenas e médias empresas dos setores do comércio e dos serviços, através da distribuição de vouchers até 2.000 euros, para utilizar em serviços das áreas do marketing digital, fornecimento e logística, gestão e relacionamento com clientes, soluções de cibersegurança, presença em mercados digitais e pagamentos digitais.

Neste âmbito, a Madeira Parques Empresariais estabeleceu uma parceria com a ACIF com o objectivo de fomentar o comércio digital. A parceria pretende promover a transição digital como um pilar essencial para reforçar a competitividade das empresas.

De acordo com o Plano de Dinamização dos Parques Empresariais, realizado pela consultora PKF, os parques empresariais explorados pela MPE, agregavam aproximadamente cerca de 225 empresas com actividade no comércio grossista e retalhista, representando cerca de 37% do total das empresas instaladas nos parques empresariais.