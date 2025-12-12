Trump lança "cartão dourado" para milionários obterem residência nos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, lançou hoje o processamento acelerado de autorizações de residência nos Estados Unidos a "pessoas qualificadas e verificadas" por um milhão de dólares (mais de 852 mil euros, ao câmbio atual).

"O cartão dourado Trump do Governo dos Estados Unidos já está aqui", assinalou o chefe de Estado nas redes sociais, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

Trump descreveu o programa como "um caminho direto para a cidadania para todas as pessoas qualificadas e verificadas".

A Casa Branca (presidência) explicou que em troca de um milhão de dólares e de mais 15 mil dólares em despesas de processamento, os requerentes entrarão num processo acelerado para receber a residência "em tempo recorde".

No momento do anúncio inicial da iniciativa, em fevereiro, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, afirmou que o visto dourado funcionaria como substituto do visto EB-5 reservado a investidores estrangeiros.

O 'site' do Governo para requerer a nova autorização de residência tem o nome de Trump (https://trumpcard.gov/) e convida a "desbloquear a vida na América".

Surge depois um "cartão dourado" com imagens da cara de Trump, da estátua da Liberdade e de uma águia, com a assinatura do 45.º e 47.º Presidente dos Estados Unidos.

"O Trump Gold Card é um visto baseado na capacidade de um indivíduo de proporcionar um benefício substancial aos Estados Unidos", lê-se no 'site'.

Além do "cartão dourado", também foram abertas inscrições para o "cartão platina", que custará cinco milhões de dólares (4,2 milhões de euros), além dos 15 mil dólares da taxa de processamento do Departamento de Segurança Interna.

A vantagem é que os estrangeiros que comprarem o Trump de platina "terão a possibilidade de passar até 270 dias nos Estados Unidos sem estarem sujeitos aos impostos americanos sobre rendimentos não americanos".