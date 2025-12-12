Erdogan propõe cessar-fogo limitado em infraestruturas ucranianas
O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou hoje a um cessar-fogo limitado nos portos e nas infraestruturas energéticas da Ucrânia, durante uma conversa com o homólogo russo, Vladimir Putin, no Turquemenistão.
Erdogan - que mantém relações próximas tanto com Kiev como com Moscovo - sugeriu que um cessar-fogo restrito naquelas instalações poderá criar condições favoráveis para futuras negociações de paz, recordando posições que já tinha expressado no final de novembro numa videoconferência com uma coligação de cerca de 30 países que apoiam a Ucrânia.
O chefe de Estado turco advertiu nos dias seguintes para uma "escalada preocupante" no Mar Negro, após ataques reivindicados pela Ucrânia a petroleiros ligados à Rússia junto à costa turca.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira que apoia a proposta de Ancara, mas sublinhou que Moscovo "não aceitará qualquer cessar-fogo até que seja assinado um acordo de paz abrangente".
A Turquia, membro da NATO, acolheu este ano três rondas de negociações entre Kiev e Moscovo, que, embora sem progressos substanciais, permitiram trocas de prisioneiros.
Ancara mantém igualmente laços estreitos com ambos os beligerantes: não adere às sanções ocidentais contra a Rússia e continua a fornecer 'drones' de combate à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.