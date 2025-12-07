Netanyahu quer "desradicalização de Gaza" como terceira fase do cessar-fogo

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu hoje que a terceira fase do cessar-fogo em Gaza, proposta pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, deverá passar pela "desradicalização" do território.

Netanyahu comparou o processo ao realizado na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial.

"Como disse ao chanceler [Friedrich Merz] há uma terceira fase: a desradicalização de Gaza, algo que também era considerado impossível, mas que foi conseguido na Alemanha", salientou o primeiro-ministro de Israel numa conferência de imprensa em Jerusalém.

Ao lado do chanceler alemão, Netanyahu afirmou que a primeira fase do cessar-fogo já foi concluída e que a segunda deverá avançar "muito em breve", embora reconheça que será "mais difícil", quase dois meses após ter entrado em vigor.

"Discutimos como acabar com o domínio do Hamas em Gaza. Concluímos a primeira fase. Esperamos agora avançar muito em breve para a segunda fase", declarou.

A terceira etapa, acrescentou, terá início posteriormente.

No sábado, Friedrich Merz apelou, pouco antes da sua primeira visita a Israel, ao presidente palestiniano Mahmoud Abbas para que implementasse "reformas urgentemente necessárias" para poder "desempenhar um papel construtivo" na Faixa de Gaza após a guerra.

Na conversa telefónica que teve com Abbas, Merz denunciou paralelamente "o aumento maciço da violência dos colonos contra civis palestinianos" na Cisjordânia ocupada.

Devido à sua responsabilidade histórica no Holocausto, a Alemanha é um dos maiores apoiantes de Israel.

Hoje, além da reunião com Netanyahu, o chanceler alemão também deve visitar o memorial Yad Vashem para homenagear a memória das vítimas judias dos nazis.

Nos últimos meses, no entanto, o tom de Berlim em relação a Israel endureceu à medida que a situação humanitária na Faixa de Gaza se deteriorava.

Em agosto, Merz provocou um pequeno terremoto político ao decretar um embargo parcial às exportações de armas do seu país para Israel, face à intensificação das operações israelitas neste território palestiniano.

A trégua na Faixa de Gaza permitiu à Alemanha levantar essa sanção no final de novembro.

Israel e o Hamas têm-se acusado quase diariamente de violar o cessar-fogo, o que deixa prever dificuldades para a concretização do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra.

Esta foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas, em 7 de outubro de 2023, o dia mais mortífero que Israel já conheceu, cujas represálias militares na Faixa de Gaza causaram dezenas de milhares de mortos.