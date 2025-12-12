Autarquia do Funchal em rede internacional 'Resilience Hub' de protecção civil

Durante o XIII Encontro Nacional das Cidades e Vilas Resilientes, realizado entre 9 e 11 de Dezembro em Almada, Seixal e Sesimbra, o Município do Funchal recebeu "o certificado que reconhece a cidade como 'Resilience Hub', atribuído pela iniciativa global Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) da United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). O reconhecimento foi anunciado pelo Gabinete Regional para a Europa e Ásia Central da UNDRR", sendo uma distinção dedicada à temática da protecção civil em situações de desastre.

Com esta distinção, conta uma nota da CMF, a capital madeirense passa a ser "a 13.ª Cidade da Europa e Ásia Central a integrar a rede internacional de Resilience Hub; a 1.ª Cidade insular da Europa a receber este reconhecimento; a 36.ª Cidade do mundo a alcançar este estatuto internacional; e um centro de referência na promoção da resiliência urbana e da redução do risco de desastre".

Assim, conta, "o Funchal integra a Rede de Cidades Resilientes desde 2010" (ano da tragédia do 20 de Fevereiro que afectou sobretudo a capital da Madeira), tendo inclusive "mantido um percurso consistente de melhoria contínua, inovação e cooperação nacional. Em 2021, renovou o seu compromisso ao aderir à campanha MCR2030, reforçando o foco na preparação, mitigação, adaptação e participação comunitária", conta.

Mais, refere, "a obtenção do certificado 'Resilience Hub' representa agora um novo patamar de responsabilidade e liderança, preparado para apoiar outras cidades e partilhar conhecimento especializado em proteção civil e gestão do risco", garante.

Por fim, termina, "este reconhecimento internacional demonstra o caminho sólido que o Funchal tem construído ao longo de mais de uma década. Ser 'Resilience Hub' é assumir um novo desafio: liderar, cooperar e continuar a proteger as pessoas com inovação e compromisso", conclui.