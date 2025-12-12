Kosovo começou a receber cidadãos deportados dos Estados Unidos

O Kosovo começou a receber cidadãos de países terceiros deportados dos Estados Unidos, disse hoje o primeiro-ministro, Albin Kurti.

O Executivo de Pristina firmou um acordo assinado em junho com a Administração norte-americana sobre a deportação de pelo menos 50 pessoas de países terceiros.

Albin Kurti disse hoje que o Kosovo está a aceitar os cidadãos que os Estados Unidos "não querem", acrescentando que "um ou dois" deportados já se encontram em Pristina.

O acordo, adotado pelo governo cessante de Pristina, foi concedido por um ano com o objetivo de facilitar o regresso "em segurança ao país de origem".

O Kosovo, país independente da Sérvia desde 2008, esperava que o acordo expressasse a "gratidão" aos Estados Unidos pelo apoio e cooperação durante os últimos anos.

Kurti, que conquistou a maioria dos lugares nas eleições parlamentares de fevereiro, não conseguiu formar governo e foi forçado a convocar novas eleições.

A votação foi marcada para 28 de dezembro.

Os Estados Unidos criticaram recentemente o partido de Kurti, acusando-o de "minar a estabilidade" do país ao tentar impedir um partido político sérvio de participar nas próximas eleições.