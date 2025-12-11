Adesão dos enfermeiros à greve atinge 100% em vários serviços da Região

Os dados recolhidos pelo Sindicato dos Enfermeiros da Madeira apontam para que vários serviços estejam apenas a laborar com serviços mínimos, dada a elevada adesão à greve por parte dos enfermeiros. Juan Carvalho afiança que é o caso dos serviços de internamento e do bloco operatório.

"O bloco operatório só tem as cirurgias oncológicas urgentes a trabalhar, o que significa uma adesão de 100%, pois são os serviços mínimos. As cirurgias programadas estão todas adiadas", garante o presidente do sindicato. Na parte da tarde, segundo apurou o sindicato, no bloco operatório apenas estará a trabalhar uma equipa para situações de urgência.

Além disso, "a urgência está com adesão a 100% e nos centros de saúde, muitos enfermeiros não compareceram ao serviço". Contudo, os dados oficiais em relação à adesão à greve só deverão ser conhecidos mais tarde. O turno da tarde também deverá contar com uma grande maioria de enfermeiros a aderirem a esta paralisação.

"Os enfermeiros, tal como no passado dia 24 de Outubro [greve], estão a dizer que se reveem nas reivindicações apresentadas pelo sindicato e na luta contra o pacote laboral apresentado pelo Governo", afirma Juan Carvalho.