Sindicato dos Professores avança que há "várias escolas fechadas" na Região

O Sindicato de Professores da Madeira avança que "várias escolas estão fechadas", na Região, devido à greve geral de hoje. No entanto, de momento, ainda não é possível perceber se estes encerramentos se devem ao número de professores ou de funcionários.

Francisco Oliveira, em declarações ao DIÁRIO, indica que ao final da manhã deverão existir dados sobre a adesão à greve por parte da classe docente e indica que esta deverá ser superior à registada na greve de 24 de Outubro. Por outro lado, recorda que está agendada para amanhã uma greve regional dos professores e educadores.

"Os professores estão preocupados com as alterações à lei laboral", assume o presidente do SPM, razão pela qual acredita numa grande adesão a esta paralisação nacional, bem como na greve agendada para esta sexta-feira, dia 12 de Dezembro.

No entanto, admite que os professores e educadores têm, por norma, maior adesão a greves que sejam específicas da docência.