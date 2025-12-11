Autorizadas expropriações para ampliar o estacionamento do Cabo Girão

O Conselho do Governo Regional da Madeira, reunido esta quinta-feira, 11 de Dezembro, deliberou a aprovação da declaração de utilidade pública das expropriações necessárias para a obra de ampliação do estacionamento do Miradouro do Cabo Girão.

A decisão, explica o Executivo, abrange os bens imóveis e as respectivas benfeitorias, bem como todos os direitos associados, incluindo usufrutos, servidões, arrendamentos, regalias, acessões e quaisquer outros ónus. Segundo a resolução, o procedimento expropriativo será conduzido pela Direcção Regional do Património.

Na mesma reunião, o Executivo madeirense aprovou um voto de louvor público a Danilo José Moniz Ferreira, natural da Madeira e técnico da seleção nacional de andebol em cadeira de rodas, que conquistou o título de Campeão da Europa no EHF European Wheelchair Handball Championship 2025, no escalão de seniores masculinos, ao serviço do Clube Naval Setubalense. O Governo destacou o mérito do treinador e o contributo dado à modalidade e ao desporto adaptado nacional.