PJ apreende metanfetaminas no Aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um cidadão estrangeiro, suspeito prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes por via aérea.

Segundo informa a PJ, na posse do suspeito foram encontrados cerca de cinco quilos e meio de um produto que, quando submetido aos testes adequados, reagiu positivamente para metanfetamina.

A droga foi transportada desde um país da América Latina para território nacional na mala de viagem do suspeito, dissimulada no interior de pacotes de café.

O detido, de 45 anos, foi apresentado à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e viu-lhe ser aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem, no quadro da actividade que regularmente é desenvolvida por esta Polícia, visando prevenir a introdução de estupefacientes por via aérea em território nacional.