Mais de 430 mil russos alistaram-se no Exército em 2025

Mais de 430 mil russos alistaram-se nas Forças Armadas ao longo de 2025, informou ontem o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev.

"Mais de 400 mil pessoas juntaram-se a unidades militares e outras mais de 34 mil integraram unidades de voluntários", disse Medvedev, citado pela agência noticiosa estatal TASS.

O ex-presidente russo acrescentou que as metas de recrutamento definidas para este ano "foram praticamente atingidas".

Em janeiro, Medvedev já tinha indicado que cerca de 450 mil cidadãos russos se tinham alistado por contrato em 2024, enquanto outros 40 mil aderiram a unidades de voluntários mobilizadas para a Ucrânia.

Apesar dos apelos de alguns setores políticos, o Presidente russo, Vladimir Putin, tem resistido a avançar com uma nova mobilização de reservistas, após aquela que foi anunciada em setembro de 2022 ter provocado forte contestação interna e o êxodo de centenas de milhares de russos.

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington, as forças russas conquistaram em 2025 cerca de 0,77% do território ucraniano, um avanço superior ao registado ao longo de todo o ano de 2024.

A ofensiva russa intensificou-se no outono, com Moscovo a anunciar a tomada de Pokrovsk, na região de Donetsk, e de Kupyansk, em Kharkiv, conquistas que Kiev continua a não reconhecer.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).