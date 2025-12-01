Caracas mantém-se calma, mas mais controlada pela polícia

A situação na capital venezuelana, Caracas, mantém-se hoje calma, mas a cidade está policialmente mais controlada numa altura em que os Estados Unidos intensificam a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas.

Em San Bernardino, junto do Centro Comercial Sambil de La Candelária, uma brigada feminina da Polícia Nacional Bolivariana, parava quase todos os veículos e pedia o bilhete de identidade (BI) dos motoristas e nalguns casos também dos acompanhantes.

Com a viatura parada a polícia comunica com a central, indicando o número do BI e, uma vez verificada a situação, devolve o documento pedindo um número telefónico de contato que anota num formulário em papel.

Apesar de causar constrangimentos na circulação, a ação policial está a ser vista com bons olhos pelos próprios motoristas e acompanhantes que esperam que estas operações se realizem frequentemente.

"É bom que façam isto, que verifiquem os documentos de identidade das pessoas, mas não apenas no Natal ou agora que há tensões com os EUA. A cidade precisa de estar sempre segura", disse à agência Lusa um luso-descendente.

José Freitas, comerciante, descreveu o processo como "rápido, necessário e importante", sublinhando que enquanto decorreu foi tratado com "cortesia e respeito" pela oficial de polícia que mandou parar a sua viatura.

Ainda em Caracas, nas proximidades da Fonte de Plaza Venezuela, uma brigada masculina da polícia, parava as viaturas que saíam da Universidade Central da Venezuela e da Autoestrada Francisco Fajardo.

"Tem os papéis do veículo em ordem, perguntou-me um polícia, antes de dizer-me que me encostasse e parasse para verificar", disse um português à Lusa.

Manuel Vieira explicou que deteve a viatura com alguma desconfiança, porque a proximidade do Natal e "o clima de incerteza que se vive no país e o que dizem as pessoas da polícia" fazia-o temer alguma tentativa de extorsão ou intimidação.

"Mas, foram muito cordiais, pediram-me os documentos de identificação, do veículo, o seguro, o comprovativo do pagamento dos impostos trimestrais e o certificado médico para conduzir, como estava tudo ao dia, agradeceram-me a cooperação e pediram-me desculpa pelo incómodo", disse.

Este português deixou o sítio "aliviado, mas também convencido de que estava mais seguro".

Várias pessoas explicaram à Lusa que às noites, em várias ruas do centro de Caracas e nas proximidades do palácio presidencial de Miraflores, a polícia instala vários postos de controlo, inspecionando as viaturas que por lá passam e interrogando alguns transeuntes.

"Há dias houve um ligeiro acidente entre um carro e uma moto e num instante apareceram mais de uma centena de polícias, muitos deles em motocicletas e com a cara tapada", contou uma residente na Avenida Urdaneta.

O Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetia (AISBM, norte de Caracas), o principal do país, registava hoje atividade reduzida, depois de no sábado o Presidente dos EUA ter anunciado que o espaço aéreo deveria ser tido como encerrado.

Ao longo da manhã de hoje aterraram aviões da Copa Airlines, provenientes de Bogotá, Colômbia e do Panamá. Também da estatal venezuelana Conviasa, proveniente de San Petersburgo, Rússia. Estão ainda previstas operações aéreas da Avior e da Laser, desde o Curaçau e de Bogotá.

As partidas internacionais indicam voos para a Colômbia, Curaçau, Panamá, Cuba e o México.

A nível nacional, foram realizados ou estão previstos voos para as localidades venezuelanas de Puerto Ordáz, Maracaibo, Maturín, Porlamar, Barquisimeto, Barcelona, Canaima, Los Roques, San António, Coro, Barinas, Cumaná, Santo Domingo, Puerto Ayacucho e El Vigia.

Donald Trump declarou no sábado que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado "totalmente fechado".

"Todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos, considerem o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela como totalmente fechado", escreveu o líder norte-americano na sua rede social, a Truth Social.

Esta declaração de Trump surge numa altura em que os Estados Unidos intensificam a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas, incluindo o maior porta-aviões do mundo, e admitem ataques terrestres no território venezuelano na luta contra os cartéis de droga.

A Venezuela condenou a mensagem do Presidente dos Estados Unidos classificando-a como uma "ameaça colonialista".

Sob o pretexto de combater o narcotráfico, os Estados Unidos mantêm desde setembro um destacamento naval e aéreo em águas das Caraíbas próximas da Venezuela.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) recomendou "extrema cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que considera "uma situação potencialmente perigosa" na região.

Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, Iberia, Air Europa, Aviança e Turkish Airlines, suspenderam então os seus voos para aquele país.

O Governo venezuelano decidiu revogar posteriormente as licenças de operação da TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, acusando-as de se "unirem aos atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos.