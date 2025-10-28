PSD, Chega, IL e CDS aprovam revisão da lei da nacionalidade em votação final global

As alterações à Lei da Nacionalidade, que partiram de uma proposta do Governo, foram hoje aprovadas em votação final global pelo PSD/CDS, Chega e IL, ultrapassando a fasquia exigida de maioria absoluta, 116 em 230 deputados.

Tal como anunciaram na sexta-feira, durante o processo de revisão da lei da nacionalidade na especialidade, em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, PS, Livre, Bloco de Esquerda, PAN e PCP votaram contra. O deputado do JPP Filipe Sousa votou a favor.