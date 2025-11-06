Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Ex-autarcas ficam de mãos a abanar. As eleições forçaram a saída de vários protagonistas. A maioria continua em cargos públicos, outros regressaram ao sector privado, mantendo ligações e influência política, ainda que por vias diferentes. Há também casos de gente que ficou sem trabalho, como Ricardo Franco, de 59 anos, ex-presidente de Machico. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta quinta-feira. Nasceram os primeiros dois lobos-marinhos do ano. Crias foram avistadas pelos vigilantes da natureza, na zona do Tabaqueiro, na Deserta Grande. É um sinal promissor para esta espécie emblemática e ameaçada, símbolo da biodiversidade madeirense.

'Jantar de Idiotas' "é muito mais do que uma comédia". Produção da Yellow Star Company, numa co-organização com o DIÁRIO, conta com Rui Porto Nunes no elenco e vai ter sessões a 20 e 21 de Novembro no Centro de Congressos.

Fique também a saber que Desmaterialização urbanística avança em força na CMF.

E, por fim, Governo forçado a cancelar concurso de 1 milhão e meio de euros.

Visite o nosso 'site' e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.